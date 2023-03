Confermata la squalifica per Mourinho 

No alla cancellazione della squalifica. La Corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso della Roma contro le due giornate inflitte al tecnico José Mourinho, espulso il 28 febbraio per un acceso diverbio col quarto uomo Marco Serra al 47’ della partita con la Cremonese. La punizione era stata sospesa per l’avvio di un’indagine della Procura federale sull’ufficiale di gara, che proprio ieri è stato deferito, e così lo Special One il 5 marzo aveva potuto guidare i giallorossi nel match vinto 1-0 all’Olimpico contro la Juventus. Ieri invece i giudici di secondo grado hanno confermato la decisione, così l’allenatore dovrà saltare la partita contro il Sassuolo di domani e il derby con la Lazio in programma il 19 marzo, che seguirà dalla tribuna.

All’origine della squalifica c’è il comportamento del portoghese che, per il giudice sportivo, aveva «contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale reiterando il comportamento» nel momento «dell’espulsione»; inoltre era «entrato nello spogliatoio arbitrale al termine della gara» rivolgendo «al quarto ufficiale espressioni e illazioni gravemente offensive». Il tecnico aveva spiegato di essere «emotivo ma non pazzo. Serra abbia il coraggio di essere onesto e spieghi cosa mi ha detto». Molti siti web, e il programma Le Iene, hanno sostenuto che il quarto uomo abbia detto a Mourinho «vai a casa» e «ti prendono tutti per il c...» provocandone la reazione. L’ufficiale ha spiegato di aver detto «area» e non casa e «ti stai mettendo lo stadio contro». Per l’allenatore, sentito ieri dalla Corte, sono rimaste le due giornate; per Serra è arrivato il deferimento.

