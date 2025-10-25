«Confermare o disdire le visite mediche soltanto via sms» 

«Non c’è truffa: confermare o disdire una prenotazione via sms è il modo più rapido e sicuro»: la Asl del Medio Campidano rassicura i cittadini sulla validità dell’iniziativa sperimentale tramite un messaggio, un servizio ufficiale finalizzato unicamente alla gestione dell’appuntamento per le visite. «La collaborazione e la responsabilità dimostrata dai cittadini – dice il commissario straordinario, Maria Francesca Ibba – sono fattori chiave per il successo che sta riscuotendo questo progetto e per l’intera sanità locale. Ogni conferma o disdetta tempestiva è un gesto di rispetto verso l’intera comunità, permette infatti di riprogrammare l’appuntamento a favore di chi è in lista d’attesa. La strada giusta per una gestione vicina alle esigenze di tutti». Nello specifico, l’utilizzo di sms e chiamate telefoniche ha 3 finalità: agevolare l’accesso ai servizi; migliorare la gestione delle agende di prenotazione; contribuire concretamente alla riduzione dei tempi di attesa, evitando che gli appuntamenti disdetti vadano persi. Gli utenti verranno contattati dal numero 070-4677496 per la conferma o la disdetta della visita già prenotata. Non è un numero spam e neppure commerciale, né tanto meno una truffa o una fode informatica. Per qualsiasi dubbio si può richiamare lo stesso numero. (s. r.)

