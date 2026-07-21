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Bocce.
22 luglio 2026 alle 00:19

Conferma per Mereu e doppietta per Zanda  

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La conferma di Riccardo Mereu (Soms Oristano), la novità di Melissa Zanda (Marghine Borore) tra gli Under 18. Sono loro i personaggi da copertina dei Campionati Regionali Juniores 2026 di bocce, andati in scena domenica sui campi del Circolo Ricreativo di Arborea. Oltre l’ottima partecipazione, l’appuntamento ha messo in luce la bontà e la crescita del movimento giovanile delle bocce in Sardegna.

Mereu si è confermato campione superando in un’avvincente replica della finale del 2025 Gianluca Paderi (Bocciofila Serramanna). Terzo Thomas Paderas, quarto Maurizio Lilliu: saranno questi quattro atleti a rappresentare la Sardegna ai Campionati Italiani di inizio settembre a Roma.

Nell’Under 18 femminile, per ottenere il primo titolo Zanda ha superato ai pallini Asia Pinna (Soms). Tra gli Under 15, Rebecca Massidda (Marghine Borore) ha conservato il titolo, con bei progressi tecnici anche per Viola Fara (Soms Oristano) e per la debuttante Angelina Schintu (Monte Franco Martis). Tiene lo scettro anche Lorenzo Pozzato (Soms). Nel tiro di precisione, titoli a Gianluca Paderi e Melissa Zanda (Under 18), Andrea Emanuele Pinna (Bocciofila Sant’Antioco) tra gli Under 15. Assegnati anche i titoli degli Under 12.

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