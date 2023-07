Conferimenti nelle campagne: ok a Monti Nou, male a San Giorgio 

Oltre il 70 per cento di conferimenti a Monti Nou, meno del 10 a San Giorgio. Si conclude con un bilancio di luci e ombre la seconda settimana di sperimentazione della raccolta differenziata nell’agro di Dolianova. A Monti Nou su 17 utenti, 12 hanno consegnato la spazzatura all’isola ecologica mobile. Solo 2 invece (su 27 famiglie residenti) i conferimenti a San Giorgio dove, anche questa volta, sono stati recuperati diversi sacchi di spazzatura abbandonati in campagna.

Vede il bicchiere mezzo pieno l’assessora al Decoro Urbano Annarita Agus: «Registriamo con soddisfazione il dato di Monti Nou. In questa zona credo che il nuovo sistema di raccolta possa entrare a regime nel giro di due settimane. Ci vorrà un po’ più di tempo a San Giorgio dove persiste, purtroppo, il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, assolutamente non riconducibile agli utenti registrati. Se dovesse ripetersi ancora non escludiamo il ricorso a foto-trappole con l’ausilio della Forestale». Per incoraggiare i conferimenti all’ecomobile il Comune pensa a una campagna di informazione casa per casa. «Ho già contattato personalmente diverse famiglie - afferma Agus - credo che alla fine troveremo una soluzione». (c. z.)

