Conferenze su archeologia e storia  

Un ciclo di conferenze per raccontare la Sardegna tra archeologia, arte e scienza. L’iniziativa è organizzata dal museo Antiquarium arborense, sotto la direzione di Carla Del Vais. Complessivamente saranno proposti quattro appuntamenti per approfondire la conoscenza dell’Isola e del suo straordinario patrimonio grazie ad interventi di grande rilievo culturale.

Si parte sabato, alle 17.30 nella sala conferenze dell’Hospitalis Sancti Antoni: Anna Chiara Fariselli, docente dell’Università di Bologna, parlerà dell’organizzazione sociale di Tharros tra l’età punica e quella tardoantica. Sabato 15 novembre sarà la volta di Giorgio Pellegrini che racconterà l’avventura sarda di Alberto Ferrero della Marmora. Venerdì 21 novembre invece Mauro Salis inviterà il pubblico a scoprire la Bottega di Stampace e i retabli oristanesi. Il ciclo di conferenze si chiude sabato 13 dicembre con Donata Luiselli che esplorerà la genetica della Sardegna tra passato e presente. La partecipazione alle conferenze è gratuita ma gli organizzatori fanno sapere che è richiesta la prenotazione, da inviare via mail all’indirizzo visiteguidate@fondazioneoristano.it. ( m.g. )

