Conferenza Fao, messaggio del Papa: «La fame usata come arma da guerra» 

Vaticano. La fame usata come arma. È il nuovo modo «molto economico» di fare la guerra e che lascia sconvolti, per Papa Leone XIV. Il Pontefice risolleva il tema in un messaggio alla 44° sessione della Conferenza Fao. Deplora i nuovi conflitti, non combattuti da eserciti regolari, ma da «gruppi di civili armati con poche risorse», dove bruciare terre, rubare bestiame, bloccare gli aiuti diventano tattiche utilizzate da chi tenta di controllare «intere popolazioni indifese».

Il riferimento a Israele, con Gaza, è palese: «In questo tipo di conflitti, i primi obiettivi militari diventano le reti di approvvigionamento idrico e le vie di comunicazione». Con «l'inflazione alle stelle», un numero enorme di persone «soccombe al flagello della fame» e muore, con l'aggravante che, «mentre i civili si riducono alla miseria, i vertici politici si arricchiscono grazie a corruzione e impunità». Robert Prevost chiede al mondo di adottare «limiti chiari, riconoscibili e condivisi» per sanzionare questi abusi e perseguire i responsabili e gli esecutori.

