Conferenza di servizi, all’inizio del 2025 l’ultimo atto per la Via 

«Ormai siamo arrivati all’ultimo miglio, manca poco», dicono tutti. Poco davvero prima che l’iter amministrativo del nuovo stadio del Cagliari arrivi finalmente a conclusione. Regione (assessorato all’Ambiente), Comune e società rossoblù sono impegnati tutti assieme in conferenza di servizi per il paur, il nuovo nome della valutazione di impatto ambientale che apre definitivamente le porte alla costruzione del nuovo stadio. Dopo il primo incontro, lo scorso ottobre, e le richieste di integrazione fatte dalla Regione, gli uffici comunali stanno lavorando al piano di caratterizzazione delle aree (come richiesto dall’assessorato all’Ambiente), un’analisi che si dovrebbe completare già entro la fine dell’anno o, al più tardi, a gennaio di quello prossimo. Dopodiché, sarà riconvocata la conferenza di servizi decisoria e, salvo imprevisti, arriverà il via libera finale. Dopodiché, si ipotizza in primavera, toccherà al Consiglio comunale esprimersi sulla pubblica utilità dell’opera (lo aveva già fatto col progetto vecchio), quindi all’inizio dell’estate il Comune potrebbe bandire la gara internazionale che, compresi i termini per eventuali ricorsi, si potrebbe assegnare alla fine del prossimo anno. ( ma. mad. )

