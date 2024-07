Conferenza dei sindaci sulla sanità 

Ortopedia chiusa da mesi, Angiografia interventistica da sabato scorso e sino al 5 agosto non garantirà l’emergenza urgenza, a Neurochirurgia sono garantiti solo tre turni sub sei ore esclusi i weekend. A questo si aggiunge la situazione nei presidi del territorio con la carenza di medici di base o pediatri.

Sono tanti i temi che saranno trattati nel tavolo della conferenza territoriale socio sanitaria convocata per lunedì prossimo alle 10 nella sala Consiglio del palazzo di piazza Italia dal commissario straordinario della Provincia Costantino Tidu.

All’ordine del giorno c’è l’analisi della situazione socio sanitaria nella Asl 3 con le criticità contingenti e le prospettive future. I temi caldi saranno ovviamente quelli irrisolti da tempo o appena scoppiati.

Su tutti il reparto di Ortopedia dell’ospedale San Francesco che a causa della carenza di medici da mesi ormai offre solo consulenze, mentre di pochi giorni fa è la chiusura dell’emergenza urgenza per l’Angiografia interventistica per consentire all’unico medico radiologo in servizio nel reparto di Radiologia interventistica dell’ospedale di Nuoro di poter fare le ferie. E poi l’annunciata chiusura di Neurochirurgia prevista per una decina di giorni, nel mese di agosto.

RIPRODUZIONE RISERVATA