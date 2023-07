Conferenza a Domu Nosta 

Oggi alle 20 nel Museo archeologico Domu Nosta (Madn) di via Scaledda si terrà l’incontro conferenza “Sileno nella terra”. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa Sa Domu Nosta e dal Comune di Senorbì, è inserita nella rassegna “E-stiamo al Museo” della quale fa parte il ciclo di conferenze “La riscoperta dell’oggetto”. Alla luce del riesame condotto su alcuni reperti custoditi nel Museo archeologico, verranno esaminate le iconografie e i significati della loro storia. «Un modo per ribadire, una volta di più, quanto l’insediamento di Santu Teru fosse un centro importante della Sardegna meridionale e un tramite fondamentale per il commercio dei beni di lusso e delle risorse agrarie interne» , spiega Elisabetta Frau, responsabile scientifico del Madn e del parco archeologico di Senorbì. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA