Confcommercio, nozze d’oro 

Il 1974 per Oristano è un anno unico, da incorniciare. A luglio nasce la Provincia e un mese dopo la Confcommercio: 2024, nozze d’oro. Il 7 agosto di 50 anni fa un gruppo di coraggiosi commercianti locali, un po’ pionieri e un po’ visionari, nello studio del notaio Carlo Passino in piazza Eleonora diedero vita alla Confcommercio oristanese.

I fondatori

Con il primo presidente Guido Bertolusso le firme dei soci fondatori che rappresentavano tutti i diversi settori commerciali, dall’edilizia alla ristorazione: Angelo Ibba, patron dello storico Bar Ibba in piazza Roma cantato da Benito Urgu, Guido Pitzus, Umberto Leggieri, Franco Maleddu, Angelina Matta, Giuseppe Ghisu, Alberto Pomogranato, Fernando Schintu, Italo Manca, Peppino Fadda, Gino Pozzebon, Elio Piroddi, Nestore Adolfi, Carlo Petromilli.

Lo sviluppo

«In questi 50 anni è cambiato il mondo. Abbiamo attraversato mezzo secolo ma ad ogni passaggio cruciale la nostra associazione, nonostante gli inevitabili ostacoli e le avversità che hanno accompagnato il settore, ha saputo tracciare la rotta dello sviluppo del commercio legandola al territorio della nuova provincia», afferma il presidente Nando Faedda, da 14 anni alla guida dopo i 34 anni di Guido Bertolusso fondatore e anima indomabile nel difendere le aspirazioni dei commercianti. E inventore di mitiche rassegne che nel corso degli anni sono state copiate nell’anima anche se con nomi diversi. Come Su Talleri Dorau, rassegna che offriva al mondo le prelibatezze locali cucinate dagli chef di un tempo.

La trasformazione

«In questi anni l’Associazione è cambiata profondamente, è cresciuta nel numero dei soci e nella qualità diversificata dei servizi, oltre a conquistare un ruolo di primo piano tra gli attori economici e sociali dell’oristanese riuscendo a portare la voce dei commercianti sui tavoli delle istituzioni e del potere politico», spiega Faedda. Oggi i 1.700 soci negli uffici della sede di via Mele trovano tutte le risposte alle loro esigenze: consulenza fiscale, legale contrattuale e finanziaria solo per citarne alcune.

«Se guardiamo al passato – afferma la direttrice, Sara Pintus - ci rendiamo conto di quanto lavoro è stato fatto e di quanto resta ancora da fare per accompagnare gli operatori commerciali per irrobustire un settore in grado di interpretare le nuove realtà».

La cerimonia

Domani nella sala Pomogranato in via Mele si celebreranno i 50 anni di fondazione. Alle 9 l’annullo postale e l’inaugurazione della mostra fotografica sull’evoluzione del commercio con la presentazione dei curatori Desiré Spadafora e Francesco Casale. Alle 10.30, dopo i saluti, la tavola rotonda “Il commercio ieri, oggi e domani” moderata dal giornalista di Videolina, Mario Tasca alla quale partecipano il fondatore dell’associazione Guido Bertolusso, il presidente Nando Faedda, il vice Giangiacomo Ibba e il presidente del gruppo Giovani imprenditori Renzo Mereu.

Alle 12 l’intervento del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli e infine la presentazione di un’opera commemorativa realizzata da Tonino Mattu.

RIPRODUZIONE RISERVATA