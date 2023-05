Confcommercio: «La città perde le insegne storiche» 

Tristezza, ma non stupore. La chiusura di Signoriello è parte della morte del commercio descritta in una recente indagine del Centro studi di Confcommercio nazionale: tra il 2012 e il ’22 ha chiuso il 18% dei negozi al dettaglio e in forma ambulante, mentre sono cresciuti del 6,6% bar e ristoranti. «Il rischio di desertificazione c’è», sbuffa Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, «oltretutto nascono bugigattoli che vendono pizzette al taglio e panini, non ristoranti veri e propri. Prende piede una monocultura di cibo a basso costo e questo snatura i centri cittadini, sempre più bui e mal frequentati», chiude Bertolotti.

Anche sul fronte di Confesercenti c’è mestizia: «Dispiace veder morire così il commercio, cioè l’impresa più antica», sospira il presidente regionale Roberto Bolognese: «Ormai sopravvive solo chi ha una catena di negozi e riesce a fare sistema, ma il titolare del singolo esercizio che magari vende abbigliamento non ce la fa più: non si può reggere la concorrenza dei grandi centri commerciali e delle vendite dei colossi on line. È indispensabile», conclude Bolognese, «un piano commerciale regionale unito a un piano urbanistico del commercio nei singoli Comuni, se non vogliamo ritrovarci invasi di negozi con distributori automatici di merendine e bevande». (l. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA