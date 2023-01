Confcommercio in campo contro la crisi 

La crisi morde e molte attività anche a Monserrato chiudono. Ma c’è chi vuole reagire. «Siamo disponibili a interloquire col Comune per trovare soluzioni per risollevare il comparto del commercio».

Confcommercio

A lanciare l’appello è Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna, analizzando lo stato di salute delle attività in città. «Ci sono molti locali sfitti, chiusi da proprietari che sono andati in pensione – spiega -, ma anche da chi non ce l’ha fatta ad affrontare la crisi economica generale. Questi locali, soprattutto in centro, non sono stati riaperti da nuovi titolari, e quindi vengono a mancare servizi essenziali. La popolazione invecchia e rischia di non poter fare la spesa sotto casa. Questo è un problema di molte città. Monserrato – prosegue - ha avuto sempre un tessuto commerciale di quartiere, che oggi sta mancando. Un esempio fra tutti sono i panifici: un tempo ce n’erano tanti».

L e propost e

Una soluzione, secondo Scura, potrebbe essere un «progetto di valorizzazione delle produzioni tipiche, come la panificazione. Si può pensare all’esenzione dal pagamento di alcune imposte comunali. L’offerta commerciale deve essere varia, o le grandi catene la faranno sempre più da padroni». Per Scura, però, la realizzazione dell’Eurospin «non creerebbe alcun danno al commercio cittadino. I Comuni, per un periodo limitato e in via sperimentale possono attuare progetti atti a canalizzare l’offerta, con l’aiuto delle associazioni di categoria. Noi siamo disponibili».