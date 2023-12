Confartigianato, sette proposte per la nuova Giunta 

Trasporti e infrastrutture, credito e incentivi, energia, innovazione tecnologica e digitalizzazione, lavoro e formazione, crisi demografica e spopolamento, burocrazia e semplificazione amministrativa. Sono i sette punti cardine per lo sviluppo dell'Isola visto dai 34mila artigiani sardi e dai circa 100mila occupati, attraverso il Manifesto di Confartigianato Sardegna per le elezioni regionali 2024, presentato a Sassari durante l'Assemblea regionale dell’associazione.

Nell’occasione sono stati analizzati anche i dati del comparto nel corso dell’anno. Il Manifesto si propone di coinvolgere attivamente i prossimi candidati presidenti e consiglieri regionali, presentando loro un elenco di proposte che costituiranno un impegno formale da onorare nel corso del mandato elettorale. La trasparenza e la corrispondenza tra promesse e azioni saranno valutate mediante indicatori chiave, condivisi con un soggetto terzo e indipendente, la ChainFactory srl, spin-off accademico dell'Università di Cagliari.

L'associazione degli artigiani, infatti, crede sia necessario relazionarsi con la politica passando da «parte passiva» a «parte attiva» indicando, così, ai futuri candidati le azioni da perseguire per uno sviluppo reale delle Pmi. «Nella fase di ascolto - ha spiegato il segretario di Confartigianato Sardegna Daniele Serra - abbiamo incontrato e coinvolto gli artigiani dei vari comparti, ascoltandone attentamente le richieste. Le assemblee locali, tenute in diverse città tra marzo e settembre 2023, sono state occasioni preziose per identificare criticità, obiettivi e proposte, tutte raccolte e sintetizzate nel Manifesto».

RIPRODUZIONE RISERVATA