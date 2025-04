Confartigianato Giovani si rinnova 

Mattia Urru è il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Sardegna. «Abbiamo il compito di lavorare bene per creare le condizioni migliori alle prossime generazioni», sottolinea.

Urru è stato nominato dall’Assemblea regionale elettiva che ha visto la partecipazione di oltre 30 delegati provenienti da tutta l’Isola. Del direttivo regionale fanno parte anche i vicepresidenti Martina Meloni di Oschiri e Lorenzo Finotto di Oristano, e gli altri componenti: Agostino Isoni per la Gallura, Valentino Frau per Oristano e Valeria Melis per il Sud Sardegna.

Nato nel 1999, quartese, laureato in Ingegneria informatica all’Università di Cagliari, Urru è il fondatore e titolare di Zippiri, società di sviluppo software.

«Innovare e rinnovare comporta un forte investimento sui noi giovani, è necessario valorizzare la creatività e la passione dei nostri colleghi», aggiunge, «per supportarli nello sviluppo di idee innovative e contribuire, così, a sviluppare attivamente il tessuto imprenditoriale sardo».

