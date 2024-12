conegliano iridata Orro 3ª con milano 

Hangzhou. La Prosecco Doc Imoco Conegliano è di nuovo sul tetto del mondo. Ad Hangzhou, in Cina, la squadra di coach Daniele Santarelli ha vinto per la terza volta il Mondiale per Club femminile di pallavolo (dopo il 2019 e 2022), portando così a 4 i successi italiani, cominciati nel 1992 con la Teodora Ravenna.

La finale contro le padrone di casa della Tianjin Bohai Bank non ha avuto storia: 3-0 (25-21, 25-15, 25-20) per Moki De Gennaro (oro olimpico e Mondiale nello stesso anno come Sarah Fahr) e compagne, che hanno conquistato il trofeo senza perdere neppure un set nelle cinque partite giocate. Miglior marcatrice ieri Isabelle Haak con 25 punti.

La “finalina”

Con tre ace e quattro punti totali, Alessia Orro ha accompagnato in regia la Numia VeroVolley Milano al terzo posto, grazie al successo 3-0 (25-23, 25-13, 25-16) sul Dentil Praia Clube. Le brasiliane hanno retto per un set poi sono state travolte, con Paola Egonu ancora grande protagonista con i suoi 22 personali.

RIPRODUZIONE RISERVATA