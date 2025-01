Condutture rotte,  tempi lunghi e costi notevoli  

Non sarà breve il disagio causato ai cittadini di Teulada dalla rottura dell’acquedotto inaugurato cento anni fa: le riparazioni necessarie, che in un primo momento sembravano poter essere condotte a termine in un breve periodo, si sono rivelate assai più impegnative del previsto. Il Comune ha deciso di intervenire con sostituzioni e riparazioni che garantiscano per decenni l’afflusso regolare, e senza perdite nel percorso, dell’acqua potabile che sgorga a Su Scioppadroxu, a oltre 800 metri di altitudine.

Vista l’entità del danno, parte dei lavori è stata affidata a un’impresa di Portoscuso specializzata in questo tipo di condutture: lavorerà accanto agli operai del Comune. Si lavora di buon passo a riparare e sostituire i tratti di acquedotto obsoleti, anche se è impossibile prevedere la data di conclusione dell’intervento.

L’urgenza (mezzo paese è all’asciutto e viene rifornito da autobotti e mezzi comunali) ha imposto all’amministrazione di far fronte al danno facendo affidamento sul proprio bilancio, con esborsi notevoli. Il sindaco Angelo Milia si dice fiducioso: «Faremo ricorso, in seguito, a fondi regionali previsti per interventi straordinari sulle condotte foranee».

RIPRODUZIONE RISERVATA