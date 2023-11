È stato trovato a casa l'uomo di 39 anni arrestato per omicidio stradale e lesioni personali gravissime per l'incidente di venerdì sera a Campegine, in provincia di Reggio Emilia, costato la vita a due ventenni, e un loro coetaneo grave in ospedale.Dopo aver perso un carico di ponteggi, il camionista è fuggito ma è stato trovato a Guastalla: era senza patente, ritiratagli ad agosto per guida in stato di ebbrezza.