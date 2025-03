Oggi, a Oristano e Paulilatino, si possono verificare disagi per lavori di Abbanoa. In città, dalle 8.30 alle 11, per le opere d’urbanizzazione della lottizzazione “Contu-Leoni” si eseguono i collegamenti delle nuove condotte alla rete di Abbanoa presente in via Petri: sospesa l’erogazione in via Ponente. A Paulilatino invece riparazione del tratto di rete idrica in via Nazionale dalle 8.30: temporaneamente sospesa l'erogazione dell'acqua nel paese. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA