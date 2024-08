Condotte idriche e fognarie da incubo 

Perdite d’acqua e criticità dovute all’intasamento delle condotte fognarie: continua la lotta del Comune di Pula contro le reti idriche malfunzionanti e ormai obsolete. Diverse le strade sistematicamente bagnate, ogni giorno si sprecano centinaia di litri d’acqua. La situazione si trascina da tempo. Tante le proteste da parte dei cittadini che si rivolgono al Comune per esprimere il proprio malcontento.

Spreco e cattivi odori

Tra le zone più critiche c’è quella di viale Marconi, dove una perdita è ormai presente da oltre un mese: l’acqua fuoriesce da tre punti differenti della strada. Anche le perdite di via Firenze e della strada vicinale vecchia che va da Pula a Domus de Maria vanno avanti da tanto tempo. Tante le segnalazioni dei cittadini delle strade interessate: da tempo aspettano che i manutentori possano riparare le tubature deteriorate.

Caso diverso invece quello che riguarda la strada comunale di Su Guventeddu: qui il problema nasce da un intasamento del tratto fognario. I liquami fuoriescono dal pozzetto ubicato all’ingresso principale dell’Hotel a quattro stelle Sant’Efis provocando odori sgradevoli e un cedimento del manto stradale. Tutto si verifica in un’area percorsa a tutte le ore da cittadini e turisti che utilizzano il tratto anche per praticare attività fisica o passeggiate. Di recente l’area è stata soggetta a un sopralluogo e ad un intervento da parte di un autospurgo ma ciò non ha portato a una riparazione definitiva e anzi, i punti dalla quale i putridumi fuoriescono sono diventati tre.

«Situazione ingestibile»

«Ormai la situazione sta diventando ingestibile», lamenta ormai stufo il sindaco Walter Cabasino: «Sebbene nell’area di Nora ci siano stati dei sopralluoghi e degli interventi, questi non hanno portato una rimessa a norma dell’impianto fognario. Nei giorni scorsi ho spedito una lettera ad Abbanoa affinché si possano riparare quanto prima i danni, non solo di Nora ma anche delle altre perdite d’acqua presenti in tutto il paese. Oltre all’aspetto turistico, è importante che l’acqua non venga buttata in questo modo, per via delle gravi criticità».

«Sopralluoghi fatti»

Sul tema si registra una nota del gestore idrico: «Abbiamo già eseguito i sopralluoghi – assicurano da Abbanoa – e incaricato l’impresa delle manutenzioni di intervenire quanto prima. Gli interventi sono all’ordine del giorno. Le reti idriche hanno sempre bisogno di manutenzione. Quando si verifica una perdita facciamo un sopralluogo, verifichiamo l'intervento da eseguire e diamo mandato all’impresa delle manutenzioni che è sempre operativa. In base all’entità della perdita, al fatto che causi disservizi nell’erogazione o disagi alla viabilità stabiliamo la priorità».

