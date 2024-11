Condotte colabrodo, ne fa le spese Orani 

Il problema delle perdite d'acqua in Provincia di Nuoro non cessa, ma la tempestività degli operai di Abbanoa fa chiudere un occhio sui disagi. Alcune grosse perdite d'acqua sono comparse a Orani in via Cambosu, viale Sardegna e Corso Italia.

Non è la prima volta che succede ma, se non altro, la risposta dell'ente gestore sembra essere più che positiva, quasi annullando il disagio (oltre che della perdita) dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua per facilitare i lavori sino alle 14 di giovedì. A dirlo è il primo cittadino Marco Ziranu che dichiara: «La perdita era grossa, ma i responsabili di zona sono stati veramente tempestivi. Dopo abbiamo avuto un’altra perdita, ma è stata riparata nell'immediato. Le zone interessate erano via Cambosu, viale Sardegna e Corso Italia. Penso che un riconoscimento, stavolta, sia più che meritato».

A Orani, così come Sarule, Orotelli e Oniferi, le perdite d'acqua sono costanti. Si arriva a contarne persino una decina al mese. Il problema sembrerebbe essere legato a condotte ormai datate che non supportano più il carico d'acqua e che necessitano di una sostituzione nel più breve tempo possibile. Da un decennio però tutto rimane sostanzialmente invariato, tra promesse e soldi mai arrivati.

