Condotte colabrodo, il sindaco insorge 

Una cospicua perdita d’acqua nella località di “Lacci Lacci” a Desulo, presente ormai da un paio di mesi, che non è mai stata riparata da Abbanoa. La strada conducente verso il polo artigianale di “Sa Cacciara” in cui sono presenti quattro ditte dell’agroalimentare, questo potrebbe portare a uno svuotamento della zona artigianale. Si tratta di una zona in cui ci sono degli orti, dove il muro ha già ceduto e la strada potrebbe cedere. Tragitto bagnato che potrebbe risultare pericoloso anche per i mezzi pesanti che vi transitano per rifornire il polo artigianale.

Ieri mattina c'è stato anche un danno alla condotta fognaria di via “Brigata Sassari” e i liquami sono giunti nei pressi della scuola. Gli amministratori comunali si sono lamentati più volte di queste perdite che non sono mai state riparate. Mercoledì c'è stato l’ennesimo sopralluogo dell'ufficio tecnico che ha accertato la gravità della situazione e il primo cittadino, Giancristian Melis, ha inviato una diffida a mezzo Pec e in caso di inerzia intende procedere per vie legali. «Abbanoa, invece che aiutare gli amministratori, si sta trasformando in una fonte di problemi - dice il sindaco di Desulo - le loro lentezze, le omesse riparazioni e le reti fatiscenti rappresentano un rischio per le popolazioni e questo dispiace assai». Si attende la risposta di Abbanoa.