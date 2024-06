Condotte colabrodo: Abbanoa lavora, si aprono altre falle 

Ennesimo giorno senz'acqua per i nuoresi. Abbanoa rifaà la rete e si aprono nuove falle. I disagi toccano i residenti dal Monte Ortobene (dove si riscontrano le maggiori difficoltà) al centro storico e periferia. I lavori nella rete idrica, cominciati nei mesi scorsi e ripresi la scorsa settimana, proseguiranno lunedì dalle 9 alle 11. I tecnici del gestore completeranno i collegamenti delle condotte appena realizzate in Piazza dell’Ulivo, all’altezza dell’incrocio con via Gonario. Durante i lavori sarà necessario sospendere, ancora una volta, l'erogazione nei quartieri serviti dal serbatoio di Murrone, ossia, la Solitudine, Sa 'e Sulis, Irrilai, Sa 'e manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte 'e susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, piazza Italia e Su Serbadore. L’appalto in corso, come già annunciato, prevede anche ulteriori interventi complementari nelle vie Canonico Sale, D’Annunzio, Dante, Pirandello e vicolo Carborari.

Nonostante i rattoppi e gli interventi di miglioria annunciati, in città si riscontrano numerose perdite e le lamentele dei residenti nei vari rioni diventano sempre più intense, anche a seguito delle segnalazioni al numero verde e via posta elettronica certificata che non hanno ottenuto un riscontro.

