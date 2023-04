Condotte a rischio rottura,  stanziati 1,2 milioni di euro per rinnovare la rete idrica 

Stop alle perdite idriche in città. L’Egas – l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna - ha dato il suo via libera ai lavori per il rifacimento di circa 1,2 chilometri di condotte nel centro abitato nella zona interessata da frequenti interventi per la rottura della rete e con elevato indice di dispersione dell’acqua. In tutto sono stati stanziati un milione e duecentomila euro, oltre a un altro mezzo milione per la manutenzione sugli scarichi della diga del Corongiu, nel territorio comunale di Sinnai.

Un intervento quanto mai necessario visto che – spiegano dall’Egas – «la rete di distribuzione di Cagliari è caratterizzata da importanti perdite e le condotte posseggono un indice di criticità, calcolato sul numero di interventi che vengono eseguiti in un anno a chilometro di rete, estremamente elevato». Basti pensare che nel periodo compreso tra ottobre 2013 e settembre 2019 sono stati effettuati ben 1915 interventi di riparazione. Per questo si partirà proprio dai tratti di condotta ritenuti prioritari, e cioè nelle vie Einaudi, Orlando, Abba, Oristano e Iglesias nel distretto Sonnino e via Ozieri, via Macomer e Tempio nel distretto San Vincenzo medio. Lavori immediatamente appaltabili che permetteranno di sostituire, appunto, oltre 1,2 chilometri di condotta, con condotte in ghisa sferoidale, oltre alla realizzazione di 131 allacci.

Il territorio del comune di Sinnai invece verrà interessato da un intervento di manutenzione straordinaria sugli scarichi della Diga Corongiu, per un investimento complessivo pari a circa 500 mila euro. Il cantiere prevede la messa in sicurezza dello scarico di superficie attraverso interventi di consolidamento del terreno al fine di eliminare infiltrazioni alla base e lungo il canale di scarico.

«Sicurezza pubblica, efficientamento e salvaguardia della risorsa idrica: questi sono i capisaldi della nostra azione – dice il presidente dell’Egas Fabio Albieri - e, grazie ai finanziamenti che arrivano dallo Stato e dall'Europa, in questi ultimi mesi abbiamo potuto dare avvio a numerosi interventi proprio con questo fine. Vogliamo restituire ai diversi territori dell’isola, il miglior servizio idrico possibile».

