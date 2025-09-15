Condotta sostituita dopo il guasto 

Negli ultimi giorni si sono registrati diversi guasti a Cagliari in una vecchia condotta lungo via Bosa nel tratto di fronte a piazza Garibaldi tra le vie Bacaredda e Macomer. I tecnici di Abbanoa hanno deciso di procedere con la sostituzione della tubatura lunga circa 50 metri realizzando una condotta in ghisa. Per evitare ulteriori disservizi all'utenza a seguito di guasti, è stato deciso di effettuare l'intervento d'urgenza e realizzare i lavori in giornata. Fino al completamento delle operazioni, previsto nel tardo pomeriggio, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni dell'erogazione in via Bosa e in via Macomer. La sostituzione di questa condotta era già programmata. Complessivamente sono stati sostituiti 1,2 chilometri di tubature. Le strade già interessate dalle operazioni di rifacimento sono in totale otto: via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias nel “distretto Sonnino”. Inoltre via Ozieri, via Macomer e via Tempio nel “distretto San Vincenzo Medio”.

