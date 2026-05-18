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19 maggio 2026 alle 00:37

Condotta rotta, quattro centri a secco 

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Due rotture in un giorno per la condotta di Sas Tancas, in territorio di Sarule. Domenica mattina e, subito dopo il ripristino, in tarda serata, ha lasciato quattro paesi a secco. Sarule, Orani, Orotelli e Oniferi sono ancora vittime dei disagi causati dalla vecchia condotta, che aveva portato disservizi per più di 150 volte nelle stagioni estive e poi saltuariamente durante l’anno. Ora, cittadini e attività si preparano all’ennesima estate all’asciutto. «Sono molto preoccupato. Speravo, visti i passi avanti fatti lo scorso anno, che i lavori di messa in sicurezza venissero conclusi per l’estate in maniera da stare sereni», dice il sindaco di Orani Marco Ziranu. «L’ennesima rottura su una condotta che a breve subirà un intervento definitivo di riparazione con metodi moderni e innovativi», afferma il primo cittadino di Sarule, Maurizio Sirca. I sindaci di Orotelli e Oniferi, Tonino Bosu e Antonello Piras, si rassegnano a un’estate come tante: «Speriamo nella sostituzione della condotta, nonostante l’ennesimo disservizio. D’estate il problema si verifica un giorno sì e uno no, a quanto pare anche quest’anno non sarà diverso». Da Abbanoa fanno sapere che «hanno predisposto a tempo di record l’intervento di rifacimento integrale dei 2,8 chilometri ammalorati. Stiamo investendo 3,7 milioni di euro. I lavori dureranno circa 6-8 mesi». (g. pit.)

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