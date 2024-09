Condotta rotta, niente acqua in mezza città 

Ennesimo guasto nella condotta colabrodo di via Roma a Selargius, e nuovi disagi per i cittadini che ieri pomeriggio si sono ritrovati per qualche ora senz'acqua in casa. Anche stavolta il problema si è concentrato nel tratto di rete fra via San Martino e via San Salvatore, lì dove ancora Abbanoa non è intervenuta con gli interventi programmati per eliminare le perdite.

A comunicare il disagio sui social è stato lo stesso sindaco Gigi Concu: «A causa della rottura improvvisa della condotta di via Roma, l’erogazione idrica sarà interrotta nelle prossime ore per consentire agli operai di Abbanoa i necessari interventi. È stata inoltra disposta la deviazione del traffico veicolare nel tratto interessato dai lavori, con obbligo di svolta in via San Pietro per chi arriva dalla 554 e in via San Salvatore per chi arriva dal centro di Selargius». Inevitabile la scia di polemiche sui social: «Troppi guasti, risolvete il problema una volta per tutte».

