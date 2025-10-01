VaiOnline
Selargius.
02 ottobre 2025 alle 00:27

Condotta rotta da giorni, oggi finalmente l’intervento di riparazione 

Sarà riparata oggi la condotta di Is Pontis Paris, a Selargius, interessata dalla rottura di alcuni pezzi speciali presenti in un attraversamento rialzato. Un disagio lamentato nei giorni scorsi, fra polemiche sui social e denunce pubbliche con fotografie e video della perdita idrica.

«È un intervento particolarmente complesso, sollecitato dal Comune di Selargius, ma che ha preventivamente richiesto la fabbricazione delle apparecchiature da sostituire e un piano di regolazione dell’intero acquedotto al servizio della città di Cagliari», spiegano da Abbanoa. «La condotta», aggiungono, «è una delle principali fonti di approvvigionamento del Capoluogo perché garantisce l’alimentazione dei serbatoi cittadini dal potabilizzatore di Simbirizzi, nel territorio di Settimo San Pietro».

L’intervento richiederà circa 8 ore di lavori: si inizierà con la demolizione del blocco d’ancoraggio di cemento armato e si proseguirà con la rimozione del pezzo danneggiato, l’installazione e saldatura e la ricostruzione del nuovo blocco. Eventuali cali di pressione - avvisano dalla società idrica - potrebbero riguardare nel tardo pomeriggio le zone più alte di Cagliari.

