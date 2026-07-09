Condotta idrica rotta in viale Diaz: tredici ore senz’acqua  

Nuovi disagi per i residenti della zona di viale Diaz. Mercoledì dalle prime ore del mattino, in diverse abitazioni è mancata l’acqua per oltre tredici ore. L’emergenza è rientrata nelle prime ore del mattino con la ripresa dell’erogazione. Secondo quanto riferito da Abbanoa «durante gli scavi nel cantiere all’incrocio tra via Sonnino e viale Diaz, è stata inavvertitamente danneggiata una vecchia condotta idrica. Le squadre hanno realizzato una condotta provvisoria e garantito nuovamente il servizio. Inoltre, i tecnici si sono attivati per risolvere cali di pressione».

Un problema all’ordine del giorno come ha spiegato Sandro Cosentino, residente della via che deve fare i conti fronte anche alla chiusura del passaggio pedonale con via Sonnino, costringendolo - ad oltre 70 anni - ad aggirare i lavori. «L’interruzione dell’acqua è ormai all’ordine del giorno, è già la decima volta che si verifica la rottura di una tubatura. Adesso ci è stato anche chiuso il passaggio pedonale che porta a via Sonnino. Prima il collegamento tra le due zone era garantito da tre varchi, ne restano soltanto due». Infine, Cosentino lancia un appello al sindaco: «Quando si realizzano infrastrutture così importanti bisogna anche prevedere i disagi provocati. Se non si è in grado di gestire questi effetti, il sacrificio richiesto ai cittadini rischia di diventare troppo pesante. Il mio sogno è fare una passeggiata con il sindaco Zedda e gli assessori per mostrare loro la situazione in cui viviamo. Così possono verificarla con i propri occhi».



RIPRODUZIONE RISERVATA