Condotta idrica, forse oggi la fine dei disagi 

La gru dell’impresa metalmeccanica ha poggiato, ieri mattina, gli stabilizzatori sulla piattaforma temporanea realizzata per consentire il transito ai mezzi pesanti sotto la condotta aerea sul Rio Mirenu. Preludio al montaggio del tubo in ferro da 1.600 millimetri che deve giuntare i due lati del maxi canale irriguo rotto dal 7 aprile scorso. Un intervento attorno al quale ruotano le aspettative di agricoltori, industriali e imprenditori turistici titolari di utenze irrigue nei comprensori di Tortolì e Girasole senz’acqua da diciassette giorni.

Se tutto dovesse filare per il verso giusto, come auspicano i dirigenti del Consorzio di bonifica, tra oggi e domani l’acqua potrebbe essere reimmessa in rete, mettendo il punto esclamativo a un disservizio che ha causato non pochi inconvenienti, costringendo l’ente di viale Pirastu ad attivare un intervento di mutuo soccorso con le autobotti per non lasciar morire di sete il bestiame nelle aziende e a secco le colture. La condotta è vecchia di 60 anni e alimentava i vasconi della Cartiera di Arbatax. Per la completa sostituzione servirebbero ingenti risorse che il Consorzio di bonifica chiederà alla Regione. (ro. se.)

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