Condotta guasta, mancherà l’acqua  

Nuova interruzione dell’acqua a Sestu, stavolta è prevista per il prossimo martedì 8, dunque tra una settimana, e durerà dalle 9 alle 15. Questa volta la causa è un guasto con rottura “verificatasi al partitore di Assemini”, come spiegano il Comune e Abbanoa. Il guasto da riparare infatti riguarda la condotta foranea di Donori che serve vari Comuni, tra i quali c’è anche Sestu. L’erogazione idrica sarà garantita dall’accumulo dei serbatoi urbani, ma a seconda dei consumi e con l’esaurirsi delle scorte potrebbero accadere disservizi, o l’acqua potrebbe restare torbida per qualche ora anche dopo la fine dell’interruzione. Dopo un’estate di “passione” che ha visto molte interruzioni per guasti o per lavori in cui venivano sostituite vecchie condutture, torna dunque a mancare l’acqua a Sestu, mentre Abbanoa fa il possibile per modernizzare una rete, in tutta la Sardegna, spesso ancora antiquata.

