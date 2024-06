Condotta guasta, acqua col contagocce 

Ancora disagi per la mancanza di acqua a Sestu ieri. Dopo un guasto improvviso alla rete tra via Gorizia e via Verdi avvenuto mercoledì che ha costretto gli operai di Abbanoa a lavorare fino a tarda notte, ieri i lavori sono continuati dopo che gli addetti hanno individuato e isolato il guasto nella condotta in uscita dal serbatoio di Sestu.

Per gli abitanti questo ha significato disagi prolungati. Mercoledì l’acqua è mancata per gran parte della giornata, fino alle 21, giovedì è continuato fino a sera. Il problema ha riguardato via Verdi, via Costa, via San Lorenzo, la zona del cimitero e di via san Gemiliano. I tecnici hanno lavorato per arginare il problema, alimentando parzialmente la rete idrica con l’acqua del potabilizzatore di Donori, ma l’acqua scorreva spesso poco o nulla. Ora la speranza è che non si verifichino altri guasti. Abbanoa ha intanto investito più di tre milioni di euro per rinnovare la rete idrica, con lavori che in parte sono già iniziati.

