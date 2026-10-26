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La Palma
27 ottobre 2026 alle 00:27

Condotta d’acqua danneggiata, riparazione al via 

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È iniziato l’intervento sulla condotta danneggiata all’incrocio tra viale La Palma e via Tramontana, che ormai gocciola, da anni secondo alcune segnalazioni, sulla pista ciclabile sotto il cavalcavia. Dopo i disagi causati dalla perdita si lavora per arrivare ad una riparazione vera e propria, dopo una serie di verifiche preliminari necessarie a organizzare le operazioni. L’impresa incaricata della manutenzione ha già realizzato i pezzi speciali in acciaio che serviranno per installare una nuova condotta di attraversamento del canale. Nel frattempo i tecnici di Abbanoa stanno controllando le saracinesche e le camere di manovra della rete idrica nella zona per individuare le soluzioni che consentano di eseguire i lavori con il minor numero possibile di disagi. (u. z.)

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