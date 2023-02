Condotta da sostituire: disagi a Genneruxi 

Disagi in via dei Conversi, all’angolo con via Sanjust, a causa dei lavori avviati da Abbanoa per la sostituzione di un tratto di condotta.

«Si tratta di un pezzo particolare», fanno sapere dal gestore idrico, «perché lì c’è un punto di telecontrollo della rete». Ieri è stato messo in sicurezza il cantiere e recuperato il materiale, oggi saranno completati i lavori, assicurano dalla sede di viale Diaz.

A causa della chiusura di parte della carreggiata, ieri c’è stato qualche disagio per gli automobilisti, in particolare negli orari di punta. La chiusura di un tratto di strada all'incrocio con via Sanjust ha costretto molti automobilisti diretti in via Garavetti, via Angius e strade limitrofe a trovare percorsi alternativi. Idem per chi proveniva da quelle strade e voleve dirigersi verso Genneruxi o verso l’Asse mediano.

Il 27 gennaio scorso Abbanoa ha annunciato l’avvio di un maxi-investimento di circa 4,5 milioni di euro, grazie ai fondi europei “Por Fesr Sardegna 2014-2020”, per realizzare un sistema capillare di telecontrollo nella vasta rete di adduzione e distribuzione in città e nel resto dell’Isola.

