Condotta colabrodo: tutti infuriati 

Una perdita d'acqua (potabile) da due mesi in via Flaiani, a Tortolì, nel quartiere di Monte Attu. Dai primi del mese di giugno da una voragine in mezzo alla strada sgorga l'acqua a fiotti.

Inutili fino ad ora le segnalazioni da parte dei residenti: «Abbiamo chiamato già dal 9 giugno Abbanoa e poi non vedendo riscontri, anche i vigili urbani, ma da queste parti non si è ancora visto nessuno».

La strada in questione si trova in periferia, all'uscita ovest della cittadina, e sale su per la collina di Monte Attu. Oltre uno spreco assurdo, in tempi in cui di certo non ce lo si può permettere, anche un vero disagio per chi abita nella parte alta per la poca pressione per chi invece si trova nella zona bassa con cantine allagate perché la falda si è riempita. Ormai nella via si è fermato un lago con l'acqua che scivola via e viene inesorabilmente e vergognosamente sprecata.

