Condotta colabrodo, nuovi interventi in tutti i quartieri 

Continuano a rompersi le condotte idriche. Dopo via Dante, ancora parzialmente chiusa, e viale Diaz, ieri c’è stato un nuovo intervento del personale di Abbanoa in via Castiglione angolo via Stampa. Si tratta della terza volta in meno di un mese. Se nei primi due casi a cedere era stata la condotta idrica, stavolta l’allagamento dell’incrocio sarebbe stato originato da un blocco della rete fognaria causato da intasamento, con fuoriuscita di liquami maleodoranti. «Di norma queste situazioni sono causate dallo scarico nei wc delle utenze vicine di pannolini, stracci e quant’altro», informano dal gestore.Ci capita di trovare nelle fognature anche oggetti voluminosi che sicuramente non possono essere stati scaricati nei wc, ma magari vengono gettati nei pozzetti di raccolta condominiali».

Disagi pesanti da settimane anche nella non distante via Flavio Gioia, invasa da un fiume d’acqua lungo il marciapiede. «In questo caso si tratta di una perdita della rete idrica», si apprende da Abbanoa, «e abbiamo già incaricato l'impresa delle manutenzioni di intervenire quanto prima».

Ieri interventi anche in viale Diaz mentre proseguono le riparazioni in via Dante, all’altezza dell’incrocio con via Cocco Ortu e via Petrarca, con disagi per la circolazione.

