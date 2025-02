Condotta colabrodo, nuove perdite idriche 

La condotta è praticamente un colabrodo e in via Tito, in pieno centro storico, l’acqua scorre a fiumi. La colpa è di alcune perdite idriche, che si concentrano in due punti: uno è all’inizio della strada, quasi all’angolo con via Giuseppe Zuddas, il secondo una decina di metri più avanti. Secondo i residenti, succede da oltre un mese, nonostante le tante segnalazioni. Le condizioni delle tubature sembrano piuttosto malconce. A seconda di dove si mette il piede sull’asfalto, infatti, si nota l’acqua sgorgare da diverse zone.

