Condotta colabrodo da un mese in via Capri, cittadini esasperati 

C'è una perdita d'acqua da oltre un mese in via Capri, davanti al civico 7, nel bel quartiere di Porto Frailis, a Tortolì. Sgorga da una falla formando un piccolo fiumiciattolo a bordo strada che conclude il suo percorso in un tombino.

Migliaia di metri cubi di acqua potabile che si perdono minuto dopo minuto da settimane. Uno spreco vergognoso. Alla faccia dell'emergenza idrica, verrebbe da dire. I residenti si lamentano e non sanno più a che santo votarsi per far sì che chi di dovere intervenga e metta fine a questo spreco.

«Abbiamo segnalato più volte la perdita ad Abbanoa, dagli uffici rispondono che hanno preso la segnalazione ma nessuno interviene ed è passato un mese», dice un cittadino che vive nel quartiere chiamato anche Villaggio Cartiera. E intanto l'acqua si spreca. L'estate scorsa sulla stessa via lo stesso problema, anche in quella occasione c'era voluto parecchio tempo affinché il gestore del servizio idrico intervenisse inviando i suoi operai per riparare la perdita che giorno dopo giorno si stava allargando a vista d'occhio.

Il problema si è ripresentato, la strada è allagata. Lo spreco è sotto gli occhi di tutti.

