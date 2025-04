Condotta colabrodo, da Abbanoa garanzie al sindaco 

Analizzare i punti critici della condotta lunga 16 chilometri che alimenta il centro abitato di Baunei e contemporaneamente collaborare con l’Agenzia forestas per ripristinare lo stradello parallelo alla condotta che consentirebbe di velocizzare le riparazioni. Sono i due obiettivi emersi al termine dell’incontro tra il sindaco Stefano Monni e il presidente del Cda di Abbanoa Giuseppe Sardu, tenutosi giovedì a Cagliari, al quale hanno partecipato anche il direttore generale del gestore Stefano Sebastio e il direttore tecnico Guglielmo Ranalletta. «Comprendiamo benissimo e ci dispiace profondamente per il disagio del sindaco e dei cittadini di Baunei – ha dichiarato il presidente Sardu – e ci attiveremo da subito per analizzare a fondo la rete e individuare i punti più fragili, quelli su cui sono più probabili le rotture; dobbiamo provare ad anticipare la rottura per non doverla inseguire, aprendoci la strada verso i punti deboli e predisponendo la manutenzione». «Ringrazio il presidente Sardu e i suoi collaboratori che, prendendo atto della gravità della situazione – ha commentato il sindaco Monni – si sono impegnati a mettere in campo le risorse per risolvere le problematiche; in ogni caso attendiamo che ci vengano comunicate al più presto le date precise di esecuzione delle soluzioni prospettate». (gm.p.)

