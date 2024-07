Condotta chiusa per una perdita, campi a secco 

C’è una perdita nella condotta e il Consorzio (a sorpresa) chiude i rubinetti lasciando i campi di Segariu a secco. Il sindaco Andrea Fenu, su tutte le furie, ha preso carta e penna e scritto al presidente dell’ente Efisio Perra: «I tempi di intervento sono sbagliati. La chiusura non è stata comunicata agli agricoltori. Le temperature previste in questi giorni andranno ad arrecare un danno senza l’approvvigionamento dell’acqua, motivo per cui ci si aspetta un risarcimento, ma i danni non sono imputabili alla calamità naturale».

Il problema ha radici lontane: la perdita idrica nella zona classificata Villamar 5 non è recente ma è stata segnalata già molti anni fa. La settimana scorsa il sindaco Fenu ha inviato una nuova segnalazione al Consorzio di bonifica meridionale e all'assessorato regionale all'Agricoltura. «Tale perdita è in queste condizioni dal lontano 2008, anno dell’alluvione nel nostro territorio, e oggi la situazione è abbondantemente peggiorata, ma soprattutto è ingiustificabile che in un momento di così forte siccità si lasci che grandi quantità d’acqua si riversino sul fiume». La risposta di Perra recita così: «Ringraziamo per la segnalazione. Abbiamo fatto un sopralluogo e chiuso il flusso idrico. Non è dal 2008 che perde, il ponte tubo che attraversa il fiume ha subito interventi di riparazione nel 2019 e 2022. La scorsa settimana si è aperto un altro foro e la situazione è peggiorata in questi ultimi giorni. Questo ponte tubo è nell’elenco dei quelli da riparare per complessivi un milione di euro». Da qui la chiusura improvvisa e che ha scatenato polemiche. ( g. g. s. )

