Condotta bucata, liquami nello stagno 

La condotta è bucata e gli scarichi fognari sono finiti per chissà quanto tempo dentro lo stagno di Santa Giunta e in alcuni terreni dove pascola il bestiame. Il collettore che da Oristano va al depuratore, gestito da Abbanoa, ha perso ogni minuto litri di acqua porca.

La denuncia

Denuncia la situazione il Gruppo di intervento giuridico. L’associazione ambientalista ieri, dopo tantissime segnalazioni arrivate da diversi cittadini, ha presentato un esposto al ministero dell’Ambiente, alla Provincia, ai Comuni di Oristano e Santa Giusta, all’Arpas, ai carabinieri, alla forestale e infine alla Procura.

La perdita

Il lungo tubo fiancheggia la strada Provinciale 97, verso il porto industriale e a due passi dalla laguna, una zona tutelata. Una condotta già rattoppata in diversi punti ma il risultato non è soddisfacente, anzi. Il Gruppo di intervento giuridico ha richiesto sia le analisi dei liquidi che fuoriescono ma anche gli interventi di riparazione e di bonifica ambientale. «Ci dicono che la perdita risale a diverse settimane fa - spiega il presidente del Grig, Stefano Deliperi - se così fosse sarebbe un fatto gravissimo. Ogni giorno trascorso potrebbe aggravare le conseguenze igienico sanitarie e ambientali. Serve un intervento immediato per fermare questo scempio. Ma come mai nessuno si è accorto di questo problema?».

Le reazioni

L’ufficio tecnico del Comune di Santa Giusta ieri mattina, una volta ricevuta la segnalazione, ha effettuato un sopralluogo lungo la Provinciale 97 per capire l’entità della perdita. «Faremo tutti i passi - fanno sapere dal Municipio - per capire come mai da tempo si verifica questa perdita». Massima attenzione anche da parte dei pescatori che gestiscono lo stagno di Santa Giusta. «Per ora siamo tranquilli, anche perché le nostre acque vengono analizzate dalla Asl 5 due volte al mese – sottolinea il presidente, Emanuele Cossu – L'ultima volta risale a martedì scorso. Al momento non è stata riscontrata un’anomalia. Speriamo bene».

La riparazione

Abbanoa ieri pomeriggio ha inviato sul posto gli operai: «La perdita è stata segnalata soltanto ieri e immediatamente abbiamo attivato i lavori di riparazione - fanno sapere dell’Ente - Questo per quanto riguarda la criticità nell'immediato. Ma è già allo studio il rifacimento integrale della condotta. Intanto noi siamo stati gli unici a non ricevere la segnalazione del Grig».

