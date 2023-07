Condotta bucata: 15 ettari a secco 

Temperature infernali e agrumeti senza acqua dallo scorso venerdì nelle zone di Is Guardias-Gutturu de Forru a Villacidro.

La denuncia

Valerio Piras, Massimiliano Pisano, Francesco Loru e Gianni Curridori utilizzano per irrigare i loro terreni, in totale oltre 15 ettari, l’idrante numero 88 del Consorzio di Bonifica che al momento ha una perdita importante che blocca il sistema irriguo. Le pozzanghere e le profonde buche scavate dall’acqua stonano con il vento caldo e i 45 gradi che ancora non danno tregua. «Non è la prima volta che si rompe la condotta, capita almeno 4 o 5 volte l’anno da ormai 15 anni. L'ultimo intervento è stato fatto dagli operai del Consorzio appena 20 giorni fa», racconta Valerio Piras, che gestisce un’azienda agricola con cinque dipendenti.

«Il tubo della condotta è lungo circa 300 metri, risale a circa 50 anni fa ed è fatto di materiali che ormai non si usano più, con il rivestimento in amianto che tende a sgretolarsi. Nonostante gli interventi siano fatti a regola d'arte, non sono risolutivi, bisogna intervenire in maniera strutturale cambiando la conduttura, come hanno fatto in altre zone» interviene Massimiliano Pisano. «Siamo esasperati da questa situazione, non innaffiare in questo periodo significa perdere gran parte della produzione. Con tutti gli interventi di riparazione fatti in questi anni, forse si sarebbe speso meno con la sostituzione» suggerisce Francesco Loru, paglietta a tesa larga a proteggere la testa e una vita in campagna.

«Quando il guasto capita nel fine settimana, i terreni restano giorni senza acqua: da anni segnaliamo danni che arrivano a migliaia di euro – continua Piras –. Ci hanno suggerito di costruire pozzi a sonda, ma in questa zona l’acqua è salmastra; la salinità alla lunga fa male alle piante, non è una soluzione fattibile», concordano gli agricoltori.

L’ente

«La rete irrigua in Sardegna è obsoleta, ne siamo consapevoli. Molte condotte hanno più di 50 anni, le più recenti oltre 20», dice Efisio Perra, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. «Dal nostro insediamento nel 2019, dopo 15 anni di commissariamento dell'ente, abbiamo messo in campo progettualità e la manutenzione straordinaria delle reti consortili. Abbiamo in cantiere molti interventi di manutenzione straordinaria e di ammodernamento della rete idrica. Progettazioni definitive per oltre 46 milioni di euro, la maggior parte sul Medio Campidano: siamo pronti ad accogliere le finestre di finanziamento per realizzare gli interventi. È necessario che Stato e Regione, anche attraverso Pnrr e il complemento di sviluppo rurale, ci assicurino la capacità anche finanziaria per rendere moderno il sistema irriguo. L’appello alla Regione è che venga rifinanziato il piano di bonifica regionale, strumento per dare risposta alle istanze dei produttori agricoli. Il rifacimento del tratto di condotta segnalato dagli agricoltori di Villacidro fa parte degli interventi oggetto di indirizzo, approvato dalla commissione lavori pubblici e deliberato dal Cda nei mesi scorsi».

