Condotta a pezzi, rubinetti a secco in sette quartieri 

Temperature ben oltre i 36 gradi, gran caldo ieri anche a Nuoro e cittadini in difficoltà, costretti a rimanere con i rubinetti a secco almeno sino alle 19 in molti quartieri a causa della rottura di una condotta dell’acquedotto.

Dalle prime ore del pomeriggio sono stati migliaia i cittadini che hanno patito per il disservizio dalla periferia al centro nei quartieri di Istiritta, Rione Italia, Città Giardino, Sa Terra Mala, Sacro Cuore, Badu ‘e Carros, Furreddu. Molti abitanti senza un deposito che potesse garantire loro un margine di autonomia sono rimasti a secco per ore.L’interruzione dell’erogazione dell’acqua è stato provocato dalla rottura di una condotta in viale Sardegna durante la mattinata.

Per il ripristino e il successivo intervento, i tecnici di Abbanoa hanno dovuto operare alla chiusura del serbatoio di Cuccullio al servizio di molti quartieri cittadini. L’intervento è andato avanti per ore e solo dopo le 19, le case ai piani bassi hanno iniziato a riavere nei propri rubinetti l’acqua. Un disservizio cronico per la città di Nuoro, a cui Abbanoa sta cercando di dare risposte ammodernando le linee più vecchie dell’acquedotto cittadino.

