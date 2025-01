Condoni, tremila pratiche ferme 

Circa tremila pratiche ferme a fronte di oltre diecimila concessioni rilasciate negli anni. Quello dei condoni resta ancora un nodo da sciogliere per il Comune di Quartu, una partita sempre aperta dopo decenni di attesa. Quarant’anni esatti per quelle istanze che risalgono al condono del 1985, 1.400 pratiche ancora da chiudere di cui appena 600 ritenute potenzialmente rilasciabili. «Abbiamo cercato di accelerare nonostante la carenza di personale a disposizione», ammette l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini, «ma serve soprattutto la collaborazione dei cittadini che hanno presentato richiesta di sanatoria», dice riferendosi a documenti integrativi e nullaosta paesaggistici da presentare, oltre agli oneri da pagare necessari per “superare” quegli abusi realizzati a suo tempo.

Problema annoso

Un problema che il Comune si trascina da anni. Il primo condono risale al 1985: un boom di richieste, con ben 7.500 domande presentate e 6mila concessioni rilasciate, 100 quelle respinte. Le altre, 1.400 circa, risultano in istruttoria ma ancora inevase: circa 800 ricadono nei Piani di risanamento presenti in città, sbloccate dopo il sì normativo in Regione ma di fatto sospese in attesa che vengano completate le pratiche e pagati gli oneri. «Qualcuno ha versato quanto dovuto e ottenuto la sanatoria, tanti altri no», dice l’assessore. «E lì il Comune poco e niente può fare, non possiamo sostituirci a loro, né imporre il pagamento». Le altre 600 sono rilasciabili, a meno che non ricadano nella zona costiera o a ridosso di Molentargius.

L’arretrato del ‘94

Meno l’arretrato dal 1994, secondo condono concesso dalla legge regionale: poco più di 3.200 istanze di sanatoria arrivate in Municipio a fronte di 2.300 concessioni rilasciate. All’appello mancano quindi circa 880 pratiche presentate per mettere in regola verande chiuse o interi fabbricati abusivi, di cui la maggior parte già istruite ma che attendono di essere completate per mancanza di documenti. Sono invece 1.100 le pratiche dell’ultimo condono, nel 2004, in attesa di essere evase, a fronte dei 2.400 permessi in sanatoria concessi. Anche in questo caso una parte, 400, ricadono nei Piani di risanamento urbanistico.

In questi ultimi anni - fra lavoratori assunti con contratti interinali e ufficio dedicato - qualche centinaio di pratiche sono state chiuse, ma oltre tremila restano “congelate”. «Ha inciso la carenza di personale», ribadisce Vanini, «così come la situazione dell’archivio che va digitalizzato per facilitare il lavoro di ricerca delle pratiche. Molto dipende però dall'irresponsabilità di quei cittadini che hanno richiesto la sanatoria ma non procedono con gli ultimi adempimenti necessari per il rilascio del condono».

L’ultimo tentativo resta l’esternalizzazione dell’ufficio per lo smaltimento delle pratiche che il Comune conta di affidare a giugno: per ora sono state stanziate le risorse in bilancio, 140mila euro.

