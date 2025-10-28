Condoni edilizi, smaltite 4mila pratiche 

Oltre 4mila pratiche smaltite e circa 3 milioni di euro incassati. Il Comune cerca di accelerare la partita dei condoni, con 591 istanze ancora da chiudere e la previsione di un altro 1 milione 200mila da introitare. Missione al centro del lavoro dell'ufficio messo su alcuni anni fa in Municipio, appena rifinanziato per l'ultimo step di riordino affidato a uno staff di tecnici, tre dipendenti comunali e due professionisti esterni.

Arretrato mostruoso

L’ultimo miglio di un iter ancora aperto dopo decenni. Il bilancio del lavoro svolto dall’ufficio dedicato all’interno del palazzo comunale di via Istria è stato stilato di recente. Si parte dalla prima legge di condono edilizio del 1985: quasi 3mila pratiche presentate per poter avere l’autorizzazione a costruire in sanatoria, 347 che ancora non sono state evase. Meno le richieste arrivate in Comune in occasione del condono del 1994, con 686 istanze e 168 da definire, e infine l’ultima possibilità concessa nel 2003 che ha visto 822 pratiche indirizzate al settore Edilizia privata di piazza Cellarium, solo 86 quelle ancora da evadere. «L’ufficio ha svolto un grande lavoro in questi anni», commenta il sindaco Gigi Concu, che guida anche l’assessorato all'Urbanistica. «Un’operazione di riordino importante, tenuto conto che la situazione iniziale era abbastanza complicata. Lo conferma il numero di richieste di sanatoria arrivate, una mole di pratiche che anno dopo anno siamo riusciti a definire anche andando incontro alle esigenze di quei cittadini onesti che hanno deciso di regolarizzare tutto».

Il riferimento è alla decisione, presa in Consiglio comunale alcuni anni fa, di dilazionare il pagamento per la sanatoria - che in alcuni casi arriva a sfiorare i 50mila euro - in dieci anni anziché cinque, per motivi economici e sociali.

Dove sono gli abusi

La mappa degli abusi edilizi spalmati nel territorio di fatto si concentra nei piani di risanamento urbanistico di Is Corrias, Paluna, Su Pezzu Mannu e la parte vecchia di Su Planu. Zone del territorio comunale dove negli anni c'è chi ha costruito, tutto o in parte, senza autorizzazioni. «Mettere ordine significa poter proseguire con la pianificazione urbanistica della città», sottolinea Concu.

All'appello mancano poco meno di 600 abusi da sanare. «Pratiche complesse che presentano particolari problematiche amministrative e tecniche, per questo è necessario proseguire con l’attività dell’ufficio», viene spiegato nella determina del settore Edilizia privata e Urbanistica che rifinanzia la squadra di tecnici con parte delle risorse incassate dagli oneri accessori versati da chi ha già ottenuto i permessi in sanatoria.

