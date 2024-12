Condoni edilizi, pratiche in alto mare 

Quattromila condoni arretrati, ma solo cinquecento sarebbero realmente destinati a concludersi. Nella città in cui un’unità immobiliare su quattro ha qualcosa da farsi perdonare (anche dalla lontana metà degli anni 80) è in corso un’attività di controllo della caterva di pratiche arretrate che diversi mesi fa la Giunta aveva affidato a una task forse di quattro geometri assunti a tempo determinato per affrontare questa partita gigantesca.

Mistero sui controlli

Ma sugli esiti anche provvisori delle operazioni, la Giunta mantiene il più stretto silenzio (si riserva di intervenire nei prossimi giorni) e non fornisce nemmeno un minimo dato che potrebbe indicare quanto è stato fatto sinora e si farà a breve. Dati che iniziano a reclamare anche i consiglieri comunali di maggioranza, come sottolinea il presidente della commissione Urbanistica Giacomo Guadagnini: «Stiamo attendendo da tempo il dettaglio del programma e i primi esiti delle operazioni in relazione all’ingaggio dei nuovi geometri: meritano risposte le centinaia, anzi migliaia di cittadini, che talora hanno portato le loro pratiche a livelli molto avanzati ma non hanno ancora la possibilità di vendere casa». In questi anni una prima opera di snellimento delle pratiche è avvenuta grazie ad altre equipe esterne. Una era stata ingaggiata al costo di 30 mila euro alcuni anni fa. Non avrebbe prodotto numeri eccezionali, perché la materia è ostica, ci si è concentrati su casi molto complessi. La precedente equipe ha licenziato 7 pratiche nel 2021, poi 30 nel 2022 e 27 nel 2023: quindi 65. Cui si sono sommate in tre anni 83 richieste di integrazione. Tutta attività svolta durante il mandato dell’ex assessore Piero Porcu: «Incontrai anch’io enormi difficoltà perché mezza città è in mano ad Area: occorre elaborare piani di risanamento urbano pensando di sottoporre alla Regione deroghe ai piani regolatori perché la questione condoni permette al Comune di introitare fette importanti: tra l’altro la materia urbanistica è in continua evoluzione».

La task force

Ora un’altra task force costituisce dall’estate scorsa una sorta di ufficio urbanistica. In fase preliminare di analisi traspare un dato: sarebbe concretamente impossibile dare seguito a tutte e 4000 le pratiche anche perché la stragrande maggioranza dei diretti interessati non ha motivo di sanare (pagando sanzioni e more) una finestrella, un balconcino, una serranda, un mini ampliamento in giardino. Tutte opere che non hanno ricevuto l’ordinanza di abbattimento ma che congelano il bene immobiliare perché non può essere alienato.

Resterebbero circa 5-600 pratiche che invece, da una prima verifica, presto o tardi potrebbero venire sbloccate. Le altre resterebbero di difficilissima soluzione e destinate a rimanere inevase.

