Condoni edilizi, l’arretrato si sgonfia 

«L’ufficio ha svolto un grande lavoro in questi anni», commenta il sindaco Gigi Concu, che guida anche l’assessorato competente. «Un’operazione di riordino importante, necessaria per avere una fotografia certa del nostro territorio e proseguire nella pianificazione urbanistica della città. La situazione iniziale era abbastanza complicata, lo conferma il numero di richieste di sanatoria arrivate dopo l’ultimo condono edilizio: oltre 4mila, una mole di pratiche che anno dopo anno siamo riusciti a definire anche andando incontro alle esigenze di quei cittadini onesti che hanno deciso di regolarizzare tutto». Il riferimento è alla decisione, presa in Consiglio comunale alcuni anni fa, di dilazionare il pagamento per la sanatoria - che in alcuni casi arriva a sfiorare i 50mila euro - in dieci anni anziché cinque, per motivi economici e sociali.

Il bilancio del lavoro svolto dall’ufficio dedicato all’interno del Municipio - composto da tre dipendenti tecnici comunali e due professionisti esterni - è stato stilato di recente. Si parte dalla prima legge di condono edilizio del 1985: quasi 3mila pratiche presentate per poter avere l’autorizzazione a costruire in sanatoria, 347 che ancora non sono state evase. Meno le richieste arrivate in Comune in occasione del condono del 1994, con 686 istanze e 168 da definire, e infine l’ultima possibilità concessa nel 2003 che ha visto 822 pratiche indirizzate al settore Edilizia privata di piazza Cellarium, solo 86 quelle ancora da evadere.

Da 4.500 pratiche da cui si era partiti quasi trent’anni fa, ad appena 600 richieste ancora da definire. Con una decisa accelerata negli ultimi anni, da quando l’ufficio condoni del Comune di Selargius ha ripreso l’attività a pieno ritmo andando a sanare migliaia di abusi edilizi spalmati nel territorio, di fatto concentrati nei piani di risanamento urbanistico di Is Corrias, Paluna, Su Pezzu Mannu e la parte vecchia di Su Planu.

Numeri record

Il sindaco

Incassi milionari

Un lavoro che dal 2016 ad oggi ha consentito al Comune di incassare oltre 3 milioni di euro di oneri concessori. «Risorse che ci hanno consentito di portare avanti interventi di manutenzione nel patrimonio comunale, oltre a finanziare lo stesso progetto dell’ufficio condono», precisa il sindaco. Progetto che il Comune ha deciso di proseguire: «Le pratiche da definire sono quelle maggiormente complesse che presentano particolari problematiche amministrative e tecniche, per questo è necessario proseguire con l’attività dell’ufficio», viene spiegato nella determina del settore Edilizia privata che conferma la squadra di tecnici. Con una missione: smaltire le ultime seicento pratiche, e far introitare al Comune 1 milione e 200mila euro, risorse previste con il rilascio degli altri permessi in sanatoria.

Nessuna indicazione sui tempi di chiusura di tutta la partita dei condoni, anche perché le ultime richieste di sanatoria rimaste sono le più critiche, spesso legate a contesti familiari di disagio sociale ed economico. «Situazioni delicate che verranno analizzate con la massima cautela», sottolinea il sindaco.

