Condoni edilizi, la grande attesa 

La montagna di pratiche di condono edilizio potrebbe restare tale per anni scatenando la protesta della stessa maggioranza consiliare che insorge con un’interpellanza del gruppo Carbonia Avanti. Ma in Municipio spiegano che la situazione di stasi si è smossa.

Gli uffici

Rispetto ai circa 3500-4000 fascicoli fermi dalla seconda metà degli anni Ottanta, tema inserito nel programma elettorale tra i più annosi, sono 417 le procedure istruite da una task force di quattro geometri che la scorsa estate erano stati assunti dal Comune per 8 mesi. Di queste, 33 si sono concluse con il rilascio della attestazione di sanatoria. Altre 59 sono sospese provvisoriamente perché necessitano di approfondimenti legati ai rapporti fra gli utenti e i professionisti privati che stanno seguendo le istanze, e altre quindici sono in attesa che arrivi da Cagliari il nullaosta dell’ufficio Paesaggistico. «La task force ha lavorato con dedizione – spiega il sindaco Pietro Morittu – è realistico ritenere che vadano avanti, stante l’interesse dimostrato sinora, poco meno di un migliaio di pratiche di richiesta di condono, ma questo non significa che l’attenzione non proseguirà».

La protesta

La richiesta di una rapida accelerata è arrivata ieri dal partito di maggioranza “Carbonia Avanti” che, in una interpellanza di Giacomo Floris, denuncia «ritardi, inefficienze e pratiche ferme al palo». Quello del consigliere è un severo atto di accusa: «Da anni – scrive - si riscontrano gravi ritardi che bloccano centinaia di pratiche di condono, permessi di costruire e autorizzazioni, e l’immobilismo danneggia cittadini impossibilitati a regolarizzare le abitazioni, imprese che non lavorano, professionisti che si trovano ad affrontare un ufficio urbanistica non efficiente: quando verrà rafforzato il servizio? Quando si raggiungerà una situazione normale?». In merito a ciò, il sindaco ha avuto modo di sottolineare che «dei 4 geometri, due un paio di mesi fa hanno accettato di lavorare per altri enti: nelle difficoltà di garantire le assunzioni cercheremo di attuare le proroghe per portare avanti il lavoro». Auspicio anche dei professionisti: «In effetti si sta agendo – rimarca l’architetto Gabriele Casu – e io stesso ho visto concludersi pratiche mie vecchie di sei anni: non giudico i dati, ma quanto al reale interesse degli utenti a terminare i procedimenti urgono due riflessioni: intanto trovare comunque soluzioni affinché in prospettiva, per mancanza di eredi, gli immobili restino integri, e poi affrontare la questione delle opere abusive».

