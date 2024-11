Condoni, 10mila pratiche da smaltire 

Messi così, servirebbero quasi quarant’anni per risolvere una pratica di condono edilizio. Cioè: l’ultimo cagliaritano che ha approfittato della legge del 2004 per mettere in regola il terrazzino o il garage, di questi tempi, si vedrà rilasciare il permesso in sanatoria dopo il 2060 (se la gestione della pratica cominciasse oggi). Da nonno a nipote, insomma. Le domande che, infatti, sono ancora in attesa di essere evase sono 9.800, alcune risalgono al primo condono del 1985, ma la gran parte si concentra tra il 1995 e il 2004. Gli uffici comunali, alle prese con uno storico problema di organico, dovendo gestire in primo luogo tutti i servizi ordinari, riescono a smaltire circa 400 pratiche all'anno. Il Comune, però, ha deciso di mettere mano a questo storico problema. E lo fa in tre mosse: tamponando subito il problema, assumendo 9 lavoratori per otto mesi che lavoreranno sulle pratiche arretrate; provando a risolvere in maniera strutturale il problema digitalizzando il sistema di archiviazione (e le pratiche future) con un progetto da 4 milioni di euro; riattivando l’Osservatorio sull’Urbanistica e sull’edilizia. «Il servizio dell’Edilizia Privata è centrale nel miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa», spiega l’assessore alla Pianificazione Matteo Lecis Cocco Ortu. «L’obiettivo dell’amministrazione è rafforzare l’organico degli uffici, investire in formazione e digitalizzare i processi».

Problema storico

Premesso che quello dei condoni è un problema di tutte le amministrazioni, l’impresa in cui ora si imbatte il Comune di Cagliari è immane. Perché oltre ai condoni, ci sono da smaltire gli accertamenti di conformità, pratiche di contributo e richieste di accesso agli atti (queste ultime propedeutiche alla presentazione di progetti). Una gigantesca montagna di carte sotto cui è sepolto un autentico tesoretto. Difficile anche solo da stimare, ma comunque per tutti un tesoretto, considerando anche oneri concessori, oblazioni e diritti di istruttoria e segreteria oltre a sanzioni. «Alcune pratiche di consono risalgono all’85», conferma l’assessore, «ma», aspetto importantissimo, «gli uffici stanno dando la priorità a chi presenta richiesta di urgenza», giustificata, «perché magari deve vendere o fare lavori», aggiunge. Quindi, dice ancora l’assessore, «chi avesse necessità dovrà presentare una richiesta di urgenza, motivata, in questo modo quella pratica potrà avere la priorità».

Burocrazia

C’è da dire che la responsabilità, nella stragrande maggioranza dei casi, è principalmente riconducibile a lentezze burocratiche. Le dimensioni di alcuni arretrati si possono giustificare soltanto così. «Ecco perché», spiega Alessio Mereu, vicepresidente della commissione Pianificazione e Urbanistica, «la semplificazione che porterà la nuova norma voluta da Salvini sarà mdi grande aiuto. Senza dimenticare, però, che gli uffici comunali hanno bisogno di personale stabile e qualificato per poter lavorare allo smaltimento di tutto l’arretrato, oltre a tutto il lavoro ordinario», aggiunge. Sull’argomento si discuterà in Consiglio anche un’interrogazione presentata dal capogruppo di FdI Pierluigi Mannino.

Il Comune intanto affila le “armi” della digitalizzazione. «L’amministrazione ha a disposizione oltre quattro milioni di euro per la digitalizzazione delle pratiche», spiega l’assessore Lecis Cocco Ortu. «Il progetto è curato dal servizio Edilizia privata, insieme alla Soprintendenza archivistica, e sarà pronto la prossima primavera. La digitalizzazione aiuterà a risolvere il problema». ( ma. mad. )

