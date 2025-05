Condominio sociale, trovato l’edificio 

Ad Assemini la caccia agli immobili da destinare al contrasto all'emergenza abitativa, intrapresa lo scorso anno dal Comune, ha dato un primo esito positivo. Tra le cinque manifestazioni d'interesse ricevute, l’Ente ha gettato lo sguardo su un edificio che fa angolo tra via Cagliari e via Gorizia. Affinché possa essere considerato acquistabile, i proprietari dovranno rendersi disponibili alla vendita entro il 30 giugno, e l’atto dovrà essere perfezionato entro il 30 novembre. Per l’acquisto, il Comune è assegnatario di un contributo regionale di 500mila euro.

Lo scorso ottobre la Giunta ha approvato il “progetto di contrasto dell’emergenza abitativa” contenente quattro diverse azioni da attivare in via sperimentale per un triennio: “fondo di garanzia”, “abitare condiviso”, “sistemazione temporanea in struttura ricettiva” e, appunto, il “condominio solidale”, ovvero una sistemazione abitativa temporanea e transitoria per persone e nuclei senza o con ridotta capacità economica. Per attivarla, ha spiegato l'assessora alle Politiche sociali Antonella Mostallino, occorre «un edificio nel quale sia possibile garantire agli ospiti spazi comuni (sia interni che esterni) adatti a stimolare la vita sociale, spazi alloggiativi essenziali per garantire l’autonomia, e spazi aperti per fare in modo che il condominio sia anche centro di incontro e scambio con la popolazione». L’edificio deve possedere caratteristiche adatte a favorire la relazione fra gli alloggiati e il reciproco scambio di aiuto: «Deve pertanto essere articolato su più unità abitative unifamiliari, ciascuna delle quali dotata di cucina, servizio igienico, punto lavaggio vestiario, posti letto o camere da letto in numero sufficiente».

Dallo scorso novembre all'Ente sono pervenute cinque manifestazioni d’interesse relative alla vendita di immobili da destinare allo progetto. Il personale dell’area Lavori pubblici e patrimonio e dell’area Servizi socio-culturali e istruzione hanno effettuato dei sopralluoghi in tre dei cinque immobili proposti, valutandone stato, rispondenza allo scopo e adattabilità all’attività. Quello sito in via Cagliari 334, centrale e ben collegato coi servizi più importanti, è risultato il più adeguato. L'Ufficio tecnico individuerà a breve il numero degli alloggi che verranno ricavati al suo interno.

