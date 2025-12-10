Condominio ostaggio di un piromane 

«Siamo terrorizzati». Simona Cocco è una delle residenti delle tre palazzine all’interno di Largo Budapest che, nell’ultimo mese, hanno visto andare a fuoco cinque auto, uno scooter e una scala aerea. L’ultimo bruciato ieri poco prima dell’alba. «La prima vittima sono stata io. Del mio T-Cross non è rimasto nulla, perfino i cerchi in lega si sono liquefatti».

Era il sei novembre. Le fiamme arrivano fino al secondo piano, lambendo una bombola a gas lasciata sul terrazzino. All’inizio si pensa a uno dei tanti atti di vandalismo che prendono di mira le autovetture ma, trascorrono pochi giorni, e va distrutta la scala aerea utilizzata per i lavori sulle facciate. Il mezzo, del valore di 120mila euro, va in fumo. Il sospetto di essere stati presi di mira da un piromane diventa certezza quando viene colpita una Peugeot. «Un condomino - racconta Simona - ha provato a intervenire con l’estintore ma era troppo tardi per fermare il rogo».

A fine novembre tocca anche a un’Alfa Romeo. Le fiamme fanno esplodere una tubatura. «A questo punto nessuno parcheggia più dentro il cortile». L’ultimo mezzo, di proprietà di una persona deceduta, viene in parte distrutto ieri chiudendo la sequenza di roghi. Nel frattempo sono partite le denunce alla polizia di Stato e ai carabinieri, mentre i residenti cominciano a installare le telecamere. «Ma ci vorrà tempo e noi ci chiediamo cosa succederà adesso. Questa è l’opera di un folle». Il rischio infatti che possa avvenire una ulteriore escalation e che l’incendiario non si fermi è alto. «Non riusciamo più a dormire».

