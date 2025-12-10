VaiOnline
Sassari.
11 dicembre 2025 alle 00:20

Condominio ostaggio di un piromane 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Siamo terrorizzati». Simona Cocco è una delle residenti delle tre palazzine all’interno di Largo Budapest che, nell’ultimo mese, hanno visto andare a fuoco cinque auto, uno scooter e una scala aerea. L’ultimo bruciato ieri poco prima dell’alba. «La prima vittima sono stata io. Del mio T-Cross non è rimasto nulla, perfino i cerchi in lega si sono liquefatti».

Era il sei novembre. Le fiamme arrivano fino al secondo piano, lambendo una bombola a gas lasciata sul terrazzino. All’inizio si pensa a uno dei tanti atti di vandalismo che prendono di mira le autovetture ma, trascorrono pochi giorni, e va distrutta la scala aerea utilizzata per i lavori sulle facciate. Il mezzo, del valore di 120mila euro, va in fumo. Il sospetto di essere stati presi di mira da un piromane diventa certezza quando viene colpita una Peugeot. «Un condomino - racconta Simona - ha provato a intervenire con l’estintore ma era troppo tardi per fermare il rogo».

A fine novembre tocca anche a un’Alfa Romeo. Le fiamme fanno esplodere una tubatura. «A questo punto nessuno parcheggia più dentro il cortile». L’ultimo mezzo, di proprietà di una persona deceduta, viene in parte distrutto ieri chiudendo la sequenza di roghi. Nel frattempo sono partite le denunce alla polizia di Stato e ai carabinieri, mentre i residenti cominciano a installare le telecamere. «Ma ci vorrà tempo e noi ci chiediamo cosa succederà adesso. Questa è l’opera di un folle». Il rischio infatti che possa avvenire una ulteriore escalation e che l’incendiario non si fermi è alto. «Non riusciamo più a dormire».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Egas, Todde scarica gli alleati E in Consiglio scoppia la guerra

Acqua: la presidente conferma Albieri col centrodestra. Banchi vuoti in Aula  
Alessandra Carta
Un secolo dal Nobel

Una Deledda inedita nel dialogo epistolare con Vincenzo Jerace

L’Isre riscopre lo scambio di lettere con lo scultore del Redentore 
Giovanna Pittalis
Riconoscimento

Cucina italiana, l’Unesco ha detto sì

Sapori, convivialità e tradizioni sono patrimonio immateriale dell’umanità 
Marco Noce
Cronaca

«Lei diceva: “Il corpo non si tocca”»

Il compagno di Diana Zanin: non accettava le cure, ha scelto lei 
Piera Serusi
Industria.

Sei mesi di respiro per Eurallumina

Via libera del Comitato di sicurezza finanziaria: 9,6 milioni di euro in arrivo 
Antonella Pani
Energia

Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»

Caro bollette, dal Governo un aiuto alle famiglie più deboli 